«Севилья» вступила в борьбу за Нету

«Севилья» стала ещё одним претендентом на защитника «Зенита» Луиша Нету, который летом может покинуть петербургскую команду в статусе свободного агента, сообщает Record.

Ранее в СМИ сообщалось, что на игрока сине-бело-голубых также претендует «Спортинг», но при равных условиях португальский футболист, вероятнее всего, вернётся на родину.

30-летний Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.



В прошлом сезоне Нету выступал на правах аренды за турецкий «Фенербахче», но затем вернулся в российский клуб.