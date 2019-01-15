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«Севилья» вступила в борьбу за Нету

«Севилья» вступила в борьбу за Нету
Футбол / РПЛ

«Севилья» стала ещё одним претендентом на защитника «Зенита» Луиша Нету, который летом может покинуть петербургскую команду в статусе свободного агента, сообщает Record.

Ранее в СМИ сообщалось, что на игрока сине-бело-голубых также претендует «Спортинг», но при равных условиях португальский футболист, вероятнее всего, вернётся на родину.

30-летний Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.

В прошлом сезоне Нету выступал на правах аренды за турецкий «Фенербахче», но затем вернулся в российский клуб.

Нету летом может перейти из «Зенита» в «Спортинг»
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