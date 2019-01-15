«Атлетико» намерен продать Калинича и Мартинша в январе

Мадридский «Атлетико» собирается выставить на трансфер португальского полузащитника Желсона Мартинша и хорватского нападающего Николо Калинича в январе. Об этом сообщает Football Espana.

По данным источника, испанский клуб достиг потолка установленного лимита зарплаты в размере € 293 млн и из-за этого не может подписывать новых футболистов.

Поэтому «Атлетико» вынужден сначала расстаться с имеющимися игроки, а лишь затем приобретать новых. Ранее сообщалось, что «матрасники» интересуются форвардом «Челси» Альваро Моратой.

23-летний Мартинш перешёл в «Атлетико» прошлым летом из «Спортинга» на правах свободного агента. В этом сезоне он провёл восемь матчей в чемпионате Испании. Что касается 31-летнего Калинича, то он перебрался в «Атлетико» из «Милана» за € 14,5 млн. На его счету два гола в 11 матчах Примеры.