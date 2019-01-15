Защитник «Зенита» Чернов покинул команду и отправился на просмотр в «Урал»

Защитник петербургского «Зенита» Евгений Чернов покинул команду после того, как истёк срок действия контракта. Как сообщает «Спорт день за днём», футболист отправился на просмотр в «Урал».



Напомним, 26-летний футболист пополнил состав сине-бело-голубых в 2016 году. В нынешнем сезоне защитник провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге, но результативными действиями не отметился.

Чернов является воспитанником «Томи», в основном составе которой числисля с 2012 по 2015 год. За это время он успел на правах аренды поиграть за «Газовик», «Химик» (Дзержинск) и «Енисей», после чего в 2016 году перешёл в «Зенит». В сезоне-2017/18 защитник выступал за «Тосно».

«Урал» после 17 туров занимает в таблице РПЛ девятое место.