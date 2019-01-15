«Ман Сити» купил японского защитника Итакуру и отдал его в аренду в «Гронинген»

Защитник «Кавасаки Фронтале» Ко Итакура перешёл в «Манчестер Сити», а затем был отдан в аренду голландскому «Гронингену». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Японец обошёлся «Манчестер Сити» в € 1,1 млн. «Гронинген» арендовал футболиста до лета 2020 года, так как в данный момент он не может получить разрешение на работу в Великобритании.

21-летний Итакура выступал за «Кавасаки Фронтале» с 2015 года, принял участие в 22 матчах за клуб во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча, а также отдал четыре результативные передачи.

В мае 2017 года Итакура был вызван в сборную Японии U20 для участия в матчах молодёжного чемпионата мира. На этом турнире он сыграл два матча на позиции полузащитника.