Хавбек «Авангарда»: новые власти области не особенно хотят заниматься клубом

Полузащитник «Авангарда» Михаил Земсков прокомментировал информацию по поводу возможного прекращения существования курской команды.

Главная причина — задолженности по зарплате за четыре месяца. Также игрокам не заплатили премиальных за весенние игры нынешнего чемпионата и прошлый сезон, когда «Авангард» играл в Кубке России. Сумма долга превышает 100 млн рублей.

«У нас есть общий чат с командой. В отношении будущего в разговорах преобладает неопределённость. И это ещё мягко сказано. Зарплату мы получили за август, а про премиальные вообще не стоит говорить. Их нет очень давно. Когда только появилась задержка, нам говорили: «Потерпите, всё наладится». Уже середина января. Никаких гарантий, обещаний, да и в принципе никакой информации нам не сообщают. Видимо, новые власти Курской области не особенно хотят заниматься клубом.

Бывшего президента Николая Волокитина, на котором всё держалось и который, по сути, построил нынешний «Авангард», вынудили покинуть свой пост. Поедем мы на сборы или нет, пока непонятно. Не исключаю, что решение будет приниматься в самый последний момент. Думаю, ситуацию можно как-то исправить, но на сегодняшний день всё выглядит крайне печально», — сказал Земсков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

«Авангард» после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 42 очка. Курская команда — финалист Кубка России сезона-2017/18.