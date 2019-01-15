Семак — фанату «Зенита»: я тоже жду трансферов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопросы болельщиков в своём «инстаграме», сообщил, что он ждёт новичков в зимнее трансферное окно.

Один из пользователей написал: «Сергей Богданович, мы ждём трансферов». На это сообщение Семак ответил следующим образом: «Я тоже».

Также ещё один из фанатов спросил у Семака о возвращении в команду нападающего Александра Кокорина, который в данный момент содержится под стражей в СИЗО «Бутырка»: «Богданович, Кокорин вернётся?»

«Нам очень этого хотелось бы, надеюсь на здравый смысл», — ответил наставник санкт-петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к 27-летнему аргентинскому защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье. Сумма трансфера может составить € 18-20 млн.