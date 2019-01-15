Источник: в пятницу Рэмси подпишет контракт с «Ювентусом»

Валлийский полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси подпишет контракт с туринским «Ювентусом» 18 января. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, соглашение будет рассчитано на пять лет. Зарплата футболиста составит € 7,5 млн в год. При этом «Ювентус» надеется оформить трансфер хавбека уже в зимнее трансферное окно, но «Арсенал» требует за него € 20 млн, что не устраивает итальянцев. Если клубы не договорятся, то Рэмси перейдёт в «Ювентус» летом на правах свободного агента.

28-летний Рэмси перешёл в «Арсенал» летом 2008 года из «Кардифф Сити». Сумма трансфера составила € 6,4 млн. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей в чемпионате Англии, забил два гола и отдал шесть результативных передач.