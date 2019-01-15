Общественный деятель Пятницкий: матч в СИЗО будет нарушением закона

Общественный деятель Павел Пятницкий высказался о возможном футбольном матче в СИЗО «Бутырка» с участием содержащихся в ней полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Матч в СИЗО будет нарушением закона. Как минимум ФЗ 103. И если руководство ФСИН пойдёт на это, я попрошу одному уважаемому человеку проститутку в «Лефортово» привезти. На воле он был жутким ловеласом. Не может жить без продажной любви. Ну а почему нет? Кому секс, кому мяч», — написал Пятницкий в своём «твиттере».

Напомним, что Мамаев и Кокорин обвиняются в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября. Изначально суд избрал им меру пресечения в виде нахождения под стражей до 8 декабря, но затем срок был продлён до 8 февраля.