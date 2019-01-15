Гендиректор «Уфы» — о тренере «Зенита» де Оливейре: Гончаренко звал его в ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость об уходе бразильского специалиста Вильяма де Оливейры в тренерский штаб «Зенита».



«Де Оливейра в своё время мог оказаться в ЦСКА, раньше его звал туда Виктор Гончаренко. Тогда была сложная ситуация в «Уфе», мы не хотели его отпускать, поэтому я лично просил его остаться. Он вошёл в положение, за что хочу сказать ему большое спасибо. Он не гонится за деньгами и славой, а знает, что если его помощь нужна, то он поможет. Спасибо за то, что тогда он не уехал.



Этим летом у него было предложение от «Зенита», но мы попросили его остаться на полгода, чтобы помочь команде в тяжёлый момент – тогда были еврокубки. Сейчас пришло время, ему нужно дать возможность развиваться, нужно получать новый опыт. Как можно его удерживать, если есть вариант развития? Все знают нашу философию – мы не удерживаем специалистов, если они идут на повышение. Он молодой, у него большие возможности и светлая голова. Мы не расстаёмся навсегда. Никакой компенсации от «Зенита» не было. У нас есть определённые договорённости с «Зенитом» о его дальнейшей судьбе, но о них я умолчу.



Видел ли я его главным тренером команды? Тогда не было такой возможности, потому что у него не было категории А. Сейчас он только отучился, получил категорию А, через полтора года получит следующую, поэтому в будущем всё возможно. У меня в голове всегда будет мысль, что это наш специалист, он — продукт нашей системы. Мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания». Сейчас мы уверены в Кириченко, уверены, что наша работа будет долгой», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Бразильский тренер «Уфы» де Оливейра перешёл в тренерский штаб «Зенита»