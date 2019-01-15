Игроки «Фулхэма» Митрович и Камара подрались во время занятия в зале

Между нападающими лондонского «Фулхэма» Александром Митровичем и Абубакаром Камарой произошёл конфликт на одной из последних тренировок команды, сообщает Sky Sports.



По словам издания, инцидент произошёл на прошлой неделе. Футболисты «дачников» занимались в зале, когда между форвардами разгорелся конфликт, который перерос в потасовку. В итоге их разняли партнёры.



Напомним, отношения Митровича и Камары испортились после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (1:0). При счёте 0:0 на 82-й минуте встречи «Фулхэм» получил возможность пробить пенальти. Митрович, являющийся штатным исполнителем 11-метровых ударов в лондонском клубе, хотел исполнить его, но Камара не отдал мяч сербу. Француз не реализовал пенальти, а Митрович спустя девять минут забил победный гол.

Вице-президент «Фулхэма» грубо ответил фанату, попросившему его покинуть клуб