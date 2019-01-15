Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пёнтек близок к переходу в «Милан», сообщает Sport Mediaset.



По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо ведёт переговоры с представителями «Дженоа» о трансфере польского форварда. Ожидается, что «Милан» арендует Пёнтека с последующим обязательным выкупом прав на футболиста за € 40 млн. Сообщается, что сам Пёнтек готов перейти в миланский клуб.



Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего польского нападающего заинтересованы «Реал», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико».



В нынешнем сезоне Пёнтек забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Италии и занимает второе место среди лучших бомбардиров Серии А. Больше него забил только экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду (14), который выступает за «Ювентус». Контракт Пёнтека с «Дженоа» действует до лета 2022 года.

«Реал» провёл переговоры о переходе Пёнтека