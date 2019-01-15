Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал переход полузащитника плоцкой «Вислы» Дамьяна Шиманьского, ставший для клуба первым в зимнее трансферное окно.



«Сегодня мы завершили все юридические процедуры по переходу игрока и подписали с ним контракт на 4,5 года. Шиманьский играет на позиции центрального полузащитника. Является игроком национальной сборной Польши, был капитаном «Вислы». Мы рассчитываем, что Дамьян быстро адаптируется в коллективе, усилит игру команды и поможет в решении поставленных задач. Уверен, у молодого, прогрессирующего футболиста всё это получится. Желаю нашему новичку удачи и говорю: добро пожаловать в «Ахмат»!» — цитирует Даудова пресс-служба грозненского клуба.



Шиманьский защищал цвета «Вислы» с 2017 года. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 20 матчах польской Экстраклассы, записав на свой счёт два мяча, а также получил три жёлтые карточки.

Даудов: желаю Шиманьскому удачи и говорю – добро пожаловать в «Ахмат»! Фото : Официальный сайт ФК «Ахмат»