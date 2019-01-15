Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба «армейцев». 13 января Дзагоев пропустил тренировку московской команды из-за небольшой простуды.



Напомним, ЦСКА проводит первый зимний сбор в испанском городе Кампоамор. Он продлится до 22 января. Второй сбор московской команды пройдёт с 26 января по 7 февраля, а третий — с 11 по 23 февраля.



После 17 туров команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов ЦСКА не смог подняться на третье место в турнирной таблице группы G, несмотря на уверенную победу в матче с «Реалом». «Виктория» благодаря победе во встрече с «Ромой» набрала 7 очков и опередила «армейцев» в таблице квартета по показателю личных встреч (2:2, 2:1).

Гончаренко рассказал, как он стимулирует игроков ЦСКА на сборах