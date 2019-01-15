Моуринью: уход Чеха — это большая потеря для футбола, но историю нельзя стереть

Бывший тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью поздравил голкипера «Арсенала» Петра Чеха, ранее защищавшего цвета «Челси», с удивительной карьерой. Сегодня, 15 января, 36-летний чешский вратарь объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.



«Для меня было огромной честью быть главным тренером, который в столь раннем возрасте вручил Чеху футболку с номером один. С тех пор он постоянно подтверждал своё право на неё своими выступлениями, сухими матчами, титулами и профессионализмом. Это большая потеря для футбола, но историю нельзя стереть. Я поздравляю Чеха с такой удивительной карьерой», — приводит слова Моуринью Sky Sports.



Моуринью работал с Чехом в «Челси» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.

Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона