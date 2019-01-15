Игрок «Оксфорд Юнайтед» пьяным онанировал на улице, полиция ведёт расследование

Нападающий «Оксфорд Юнайтед» и сборной Северной Ирландии Гэвин Уит может в ближайшее время столкнуться с проблемами с законом, сообщает Mirror.



На днях в Сети появилось видео, на котором 22-летний футболист вместе со своим другом идут по улице в нетрезвом состоянии, громко поют песню и онанируют. Полиция заинтересовалась инцидентом и уже начала расследование.



В клубе также отреагировали на новость о непристойном поведении Уита и пообещали сделать ему дисциплинарное предупреждение. Главный тренер команды Карл Робинсон заявил, что игрок сожалеет о своём поступке.



В нынешнем сезоне Первой лиги, третьего по силе дивизиона Англии, Уит принял участие в 22 матчах, в которых записал на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.