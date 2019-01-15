Форвард «Милана» Гонсало Игуаин может пропустить матч за Суперкубок Италии с туринским «Ювентусом», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, возможное отсутствие аргентинского форварда в составе россонери может быть обусловлено его предстоящим переходом в лондонский «Челси». Ранее стало известно, что Игуаин подал официальный запрос на трансфер в английский клуб. Ожидается, что основным нападающим «Милана» в матче с «Ювентусом» будет Патрик Кутроне.



Напомним, матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Милан» состоится в среду, 16 января, на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 15 матчах. В Лиге Европы 31-летний аргентинец записал в свой актив 2 мяча и голевой пас в 5 встречах.