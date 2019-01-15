Кейн: травмы — это часть игры, спасибо всем за поддержку

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, получивший травму, поблагодарил болельщиков за поддержку.



«Травмы являются частью игры. Никто не будет работать усерднее, чтобы вернуться в форму. Спасибо всем за сообщения и поддержку», — написал Кейн на странице в «Твиттере».



Напомним, Кейн получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1). В ходе медицинского обследования у 25-летнего английского футболиста было выявлено повреждение связок левой лодыжки. Медицинский персонал «шпор» констатировал, что к тренировкам форвард сможет вернуться не ранее начала марта.



В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Кейн пропустит полтора месяца и не сыграет с «Боруссией» в 1/8 финала ЛЧ