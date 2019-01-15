«Фулхэм» объявил о трансфере экс-хавбека «Ливерпуля» и «Бешикташа» Бабеля

Лондонский «Фулхэм» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с полузащитником Райаном Бабелем, ранее выступавшим за «Бешикташ».



32-летний футболист присоединился к «дачникам» на постоянной основе, подписав контракт до конца нынешнего сезона. За свою новую команду Бабель будет выступать под 12-м номером.



Хавбек является воспитанником «Аякса», цвета которого защищал с 2003 по 2007 год, после чего перешёл в «Ливерпуль». После четырёх сезонов в стане мерсисайдцев Бабель пополнил ряды «Хоффенхайма», а в 2012 году вернулся в «Аякс». Начиная с 2013 года Райан успел поиграть за «Касымпашу», «Аль-Айн» и «Депортиво», а с 2017 года выступал за «Бешикташ».



«Фулхэм» после 22 туров занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 14 очков.