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Аллегри: матч с «Миланом» станет для «Ювентуса» отличной подготовкой к ЛЧ

Аллегри: матч с «Миланом» станет для «Ювентуса» отличной подготовкой к ЛЧ
Футбол / Италия

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с «Миланом».

«Мы должны показать хорошее выступление в матче с „Миланом“. Это одна отдельно взятая игра, и отрыв „Ювентуса“ в таблице чемпионата Испании не имеет значения. Этот матч станет отличной подготовкой для „Ювентуса“ в преддверии плей-офф Лиги чемпионов. Будет ли больше уверенности из-за присутствия Роналду в команде? Нужно доказать это, выиграв трофей. Но давайте не будем забывать о том, что у „Ювентуса“ уже были хорошие матчи в Лиги чемпионов», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Милан» состоится в среду, 16 января, на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

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