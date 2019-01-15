Эриксен далёк от продления контракта с «Тоттенхэмом» и хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.



Как сообщает AS, датчанин в настоящий момент далёк от соглашения со «шпорами» относительно нового контракта, несмотря на то что клуб начал работу в этом направлении ещё в начале сезона. Действующее соглашение Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2020 года, и хавбек сомневается в целесообразности его продления.



Более того, по информации издания, 26-летний футболист считает лучшим местом продолжения карьеры мадридский «Реал», который уже долгое время проявляет к нему интерес. Сообщается, что вариант с переходом в «Королевский клуб» будет для Эриксена приоритетным, если он покинет «Тоттенхэм».



Ранее сообщалось, что «шпоры» выставили на датского хавбека ценник в £ 225 млн (около € 250 млн).

Эриксен: переход в «Реал» — это не то, о чём я сейчас думаю