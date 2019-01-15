«Бордо» вырвал победу в матче с «Анже» благодаря голу в компенсированное время

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Бордо». Встреча команд состоялась на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 31-й минуте нападающий «Бордо» Самуэль Калу Оджим открыл счёт в матче. На 59-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, однако полузащитник «Анже» Жефф Рен-Аделед не сумел реализовать 11-метровый удар. На 64-й минуте защитник хозяев Матео Павлович отправил в ворота «Бордо» ответный мяч. В компенсированное время встречи победу своей команде принёс форвард «Бордо» Янн Карамо.



«Бордо» набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» (20) располагается на 15-м месте в таблице Лиги 1. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», в активе которого 50 очков, набранных за 18 матчей.