Балотелли не может договориться с «Марселем» о зарплате

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли по-прежнему не может достичь договорённости по трансферу в «Марсель», сообщает beIN Sports.



По информации источника, «Марсель» не готов удовлетворить запросы 28-летнего итальянского футболиста по зарплате. Ранее появилась информация, что некоторые члены руководства «Марселя» выступают против перехода Балотелли из «Ниццы».



Балотелли выступает в составе «Ниццы» с 2016 года. В нынешнем сезоне итальянский игрок принял участие в 10 матчах, на его счету одна результативная передача. Летом Балотелли пытался покинуть клуб, однако не сумел это сделать. «Марсель» в случае успешного трансфера станет шестым клубом в карьере Балотелли. Ранее Марио, помимо «Ниццы», выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль».

Виейра: будущее Балотелли в «Ницце»? Нет ничего невозможного