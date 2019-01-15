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Де Хеа — Чеху: с особым трепетом храню твою футболку, мы будем скучать!

Де Хеа — Чеху: с особым трепетом храню твою футболку, мы будем скучать!
Футбол / Англия

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в своём «твиттере» прокомментировал решение голкипера лондонского «Арсенала» Петра Чеха завершить карьеру по окончании нынешнего сезона в возрасте 36 лет.

«С особым трепетом храню футболку Петра Чеха. Без всяких сомнений, это один из лучших вратарей в истории английской Премьер-лиги. Мы будем скучать по тебе!» — говорится в комментарии де Хеа.

Чех за свою карьеру успел поиграть за чешские клубы «Хмел» и «Спарта», а также за «Ренн» и «Челси». Голкипер провёл 124 матча за сборную Чехии, был основным голкипером сборной на четырёх чемпионатах Европы подряд (2004, 2008, 2012, 2016) и одном чемпионате мира (2006). В нынешнем сезоне вратарь провёл в чемпионате Англии семь матчей, в которых пропустил девять мячей.

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