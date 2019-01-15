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«Дженоа» видит в Балотелли замену Пёнтеку, которым интересуются «Милан» и «Реал»

«Дженоа» видит в Балотелли замену Пёнтеку, которым интересуются «Милан» и «Реал»
Футбол / Италия

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, который продолжает вести переговоры с «Марселем», может в январе оказаться в «Дженоа».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на ItaSportPress, руководство клуба из Генуи, которое в настоящий момент ведёт переговоры о переходе форварда Кшиштофа Пёнтека в «Милан», ищет ему замену, и 28-летний итальянец является главным кандидатом на эту роль. «Дженоа» не готов удовлетворить финансовые запросы Балотелли, но надеется привлечь его возможностью вернуться в Серию А. По мнению руководства клуба, возвращение на родину повысит шансы форварда на вызов в сборную Италии.

Ранее сообщалось, что Балотелли не может договориться о контракте с «Марселем», который также не готов платить ему требуемый оклад.

Балотелли не может договориться с «Марселем» о зарплате
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