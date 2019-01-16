Орье перед игрой с «МЮ» был арестован по подозрению в избиении своей девушки

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье может столкнуться с проблемами с законом, сообщает Daily Mail.



По словам издания, инцидент с участием игрока произошёл ночью накануне важного матча с «Манчестер Юнайтед» в 22-м туре английской Премьер-лиги, в котором «шпоры» в итоге потерпели поражение со счётом 0:1. Ивуариец выяснял отношения со своей девушкой, фитнес-моделью и звездой реалити-шоу, от которой у него есть пятимесячный ребёнок, и в ходе конфликта, вероятно, нанёс ей телесные повреждения.



В скором времени в дом Орье прибыла полиция, которая арестовала его по подозрению в избиении девушки. 26-летний футболист отказался признавать свою вину и был отпущен домой. В заявку на игру с «Манчестер Юнайтед» защитник не попал.