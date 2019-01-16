Рохо после завершения сезона, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после завершения нынешнего сезона, скорее всего, расстанется с защитником Маркосом Рохо. Как сообщает The Telegraph, 29-летний футболист из пяти центральных защитников имеет меньше всего шансов на то, чтобы остаться в стане манкунианцев.

Ранее аргентинский игрок уехал со сбора «Манчестер Юнайтед» в Дубае из-за травмы и отправился в Аргентину. В нынешнем сезоне Рохо всего два раза появлялся на поле в матчах чемпионата Англии. Контракт защитника с манкунианцами действует до 2021 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Вулверхэмптон» проявляет интерес к аргентинскому защитнику «Манчестер Юнайтед». «Волки» рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн.