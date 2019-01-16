Калешин назвал имена тренеров, которые вошли в штаб «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин определился со своими помощниками. В тренерский штаб калининградской команды войдут двое специалистов, работавших с ним в «Кубани» и «Урожае» — Шалва Керашвили и Михаил Семёнов. Тренером вратарей назначен Андрей Никитин, ранее трудившийся в «Роторе», «Соколе» и «Химках», сообщает официальный сайт клуба.



«Балтика» объявила об оптимизации расходов, после чего сразу 11 футболистам было предложено искать себе новые команды. После 24 туров калининградская команда занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков.

В 25-м туре подопечные Калешина 3 марта на своём поле встретятся с курским «Авангардом».