«Ювентус» — «Милан»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 16 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоится матч за Суперкубок Италии, в котором сойдутся «Ювентус» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада судей во главе с Лукой Банти. Помогать ему будут ассистенты Фабиано Прети и Маттео Пассери. В роли резервного рефери выступит Марко Ди Белло.



Ранее команды встречались 174 раза. В 65 случаях сильнее оказывались бьянконери, 49 побед на счету россонери. В 60 матчах соперники сыграли вничью.



В прошлом сезоне «Ювентус» завоевал титул чемпиона Италии, ставший для клуба седьмым подряд и 34-м за время существования. «Милан» в свою очередь добрался до финала Кубка страны, где в решающем матче проиграл всё тому же «Ювентусу».



Прямая видеотрансляция матча «Ювентус» — «Милан» на «Чемпионате»

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