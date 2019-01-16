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«Лацио» ведёт переговоры по форварду «Брюгге», которым интересовался ЦСКА

«Лацио» ведёт переговоры по форварду «Брюгге», которым интересовался ЦСКА
Футбол / Италия

Нападающий «Брюгге» Уэсли может перебраться в римский «Лацио» по окончании нынешнего сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

По информации источника, клубы в настоящий момент ведут переговоры о переходе бразильца в летнее трансферное окно. «Орлы» видят в Уэсли идеального сменщика для Чиро Иммобиле. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что в услугах Уэсли также заинтересован ЦСКА. Его контракт с бельгийским клубом действует до лета 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 14 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Бельгии, в которых отметился 7 голами и 5 результативными передачами.

ЦСКА интересуется бразильским форвардом «Брюгге» Уэсли
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