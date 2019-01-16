«Лацио» ведёт переговоры по форварду «Брюгге», которым интересовался ЦСКА

Нападающий «Брюгге» Уэсли может перебраться в римский «Лацио» по окончании нынешнего сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.



По информации источника, клубы в настоящий момент ведут переговоры о переходе бразильца в летнее трансферное окно. «Орлы» видят в Уэсли идеального сменщика для Чиро Иммобиле. Переговоры находятся на продвинутой стадии.



Ранее сообщалось, что в услугах Уэсли также заинтересован ЦСКА. Его контракт с бельгийским клубом действует до лета 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 14 млн.



В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Бельгии, в которых отметился 7 голами и 5 результативными передачами.

ЦСКА интересуется бразильским форвардом «Брюгге» Уэсли