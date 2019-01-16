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Тухель вернёт Рабьо в состав, если игрок останется в «ПСЖ» до конца сезона

Тухель вернёт Рабьо в состав, если игрок останется в «ПСЖ» до конца сезона
Футбол / Франция

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо может в скором времени вернуться в основной состав команды, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.

Контракт хавбека с парижским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Рабьо отказался от продления соглашения и намерен летом покинуть команду на правах свободного агента. В связи с этим он был временно отправлен в запас «ПСЖ».

По информации источника, главный тренер парижан Томас Тухель провёл беседу со своим штабом и капитаном команды Тьяго Силвой, в ходе которой они пришли к выводу, что Рабьо является важной частью состава и должен вернуться на поле. Игрок попадёт в состав, если останется в «ПСЖ» до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Рабьо договорился с «Барселоной» о летнем переходе. Также им интересуются «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» и «Челси».

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