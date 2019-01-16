Кузьмин: с пониманием отношусь к отказу РФС регистрировать заявку на выборы

Бывший министр спорта Ульяновской области, а ныне вице-президент ульяновского клуба «Волга» Сергей Кузьмин прокомментировал решение избирательного комитета РФС, который отказал ему в регистрации в кандидаты в президенты организации из-за несоблюдения требований устава и избирательного регламента в части порядка выдвижения.



«С уважением и пониманием отношусь к решению избиркома не регистрировать мою кандидатуру для участия в выборах президента РФС. Знаю, что в избиркоме работают профессионалы своего дела, и если они нашли нарушения в подаче документов, значит так оно и есть. Со своей стороны могу сказать, что я встречался и заручился поддержкой пяти членов РФС, как и прописано в регламенте, но, возможно, в каких-то документах были ошибки. Что ж, человеческого фактора никто не отменял. В любом случае спасибо им за оказанное доверие. Я же продолжу активно участвовать в развитии российского футбола. Планирую обязательно обсудить свои идеи с кандидатами на пост главы РФС и выступить на конференции», — сказал Кузьмин в интервью «Чемпионату».

Ранее стало известно, что председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков является единственным претендентом на пост президента РФС, который освободился после ухода Виталия Мутко.