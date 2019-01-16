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Кузьмин: с пониманием отношусь к отказу РФС регистрировать заявку на выборы

Кузьмин: с пониманием отношусь к отказу РФС регистрировать заявку на выборы
Футбол / РПЛ

Бывший министр спорта Ульяновской области, а ныне вице-президент ульяновского клуба «Волга» Сергей Кузьмин прокомментировал решение избирательного комитета РФС, который отказал ему в регистрации в кандидаты в президенты организации из-за несоблюдения требований устава и избирательного регламента в части порядка выдвижения.

«С уважением и пониманием отношусь к решению избиркома не регистрировать мою кандидатуру для участия в выборах президента РФС. Знаю, что в избиркоме работают профессионалы своего дела, и если они нашли нарушения в подаче документов, значит так оно и есть. Со своей стороны могу сказать, что я встречался и заручился поддержкой пяти членов РФС, как и прописано в регламенте, но, возможно, в каких-то документах были ошибки. Что ж, человеческого фактора никто не отменял. В любом случае спасибо им за оказанное доверие. Я же продолжу активно участвовать в развитии российского футбола. Планирую обязательно обсудить свои идеи с кандидатами на пост главы РФС и выступить на конференции», — сказал Кузьмин в интервью «Чемпионату».

Ранее стало известно, что председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков является единственным претендентом на пост президента РФС, который освободился после ухода Виталия Мутко.

Избирком РФС не утвердил кандидатуру вице-президента «Волги» на пост главы союза
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