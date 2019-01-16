«Енисей» и Обрадович расторгли контракт

«Енисей» и нападающий Марко Обрадович достигли соглашения о досрочном прекращении действия контракта.

“Мне было очень приятно играть в “Енисее”. Я благодарен своим партнёрам по команде – с ними было очень здорово. Я благодарен красноярским болельщикам. Этот город навсегда в моём сердце. Спасибо вам за всё, и я надеюсь, “Енисей” решит задачу и останется в РПЛ”, – рассказал Обрадович.

«Мы благодарим Марко за исторический сезон-2017/218 и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном «твиттере» красноярского клуба.

Обрадович выступал за «Енисей» с февраля 2018 года. Красноярская команда после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги последнее место.