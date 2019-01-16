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Мане: уверен, что «Ливерпуль» будет чемпионом Англии

Мане: уверен, что «Ливерпуль» будет чемпионом Англии
Футбол / Англия

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане выразил уверенность, что по итогам нынешнего сезона его команда станет чемпионом Англии. На данный момент мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити», который занимает второе место, на четыре очка.

«Я уверен, что мы будем чемпионами Англии. Когда я просыпаюсь, я не иду на тренировочную базу, думая, что мы не победим. Мы полны решимости показать, что мы — лучшая команда в лиге. У „Ливерпуля“ была возможность выиграть чемпионский титул несколько лет назад, но клуб этого не сделал. Однако я предпочитаю думать, что это помогло нам привести нас туда, где мы находимся в настоящее время», — цитирует форварда Sky Sports.

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