Агент: Давид Луис хочет остаться в «Челси», уверен, мы сможем договориться

Киа Джурабчан, агент защитника «Челси» Давида Луиса, опроверг информацию о желании футболиста покинуть клуб по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента.



«Мы находимся в дружеских отношениях с «Челси» и сейчас работаем над новым контрактом для Давида, потому что он хочет остаться в команде. Этого же хочет и тренер, и сам клуб. Уверен, мы сможем договориться», — приводит слова Джурабчана Evening Standard.



Ранее сообщалось, что 31-летний защитник намерен летом покинуть «Челси» на правах свободного агента и вернуться в лиссабонскую «Бенфику», цвета которой он защищал с 2007 по 2011 год. По информации СМИ, игрок готов завершить карьеру в португальском клубе. Также сообщалось, что в услугах Луиса заинтересован «Монако».

Давид Луис может летом перейти в «Монако»