Буффон: мне бы хотелось сыграть с Роналду в одной команде

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, что ему хотелось бы поиграть в одной команде вместе с нападающим Криштиану Роналду, который выступает за «Ювентус».

«Мне всегда нравилось играть с лучшими игроками. Конечно, мне бы хотелось сыграть с Криштиану Роналду, но я должен сказать, что одной из причин, по которой я продолжил выступать, было то, что мне позвонили из „ПСЖ“, где играют Неймар и Мбаппе.



Они наряду с Месси и Гризманном являются лучшими игроками в мире. „ПСЖ“ стремится к самым высоким целям, и Неймар и Мбаппе — важные причины моего решения», — цитирует итальянца Esporte Interativо.

40-летний итальянский вратарь начал профессиональную карьеру в «Парме» в 1995 году. В 2001-м перешёл в «Ювентус», в составе которого отыграл 17 лет. После ухода из туринской команды летом 2018 года Джанлуиджи подписал контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1».