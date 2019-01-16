Бартомеу: Вальверде будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде сохранит свой пост по итогам нынешнего сезона.



«У нас нет никаких сомнений, что Вальверде будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Конечно, со временем между нами состоится разговор – такова договорённость. Эрнесто – тренер, в котором мы уверены. Он отлично делает свою работу. Это умный тренер, хорошо знающий игровую систему «Барселоны» и здорово проявляющий себя по ходу матчей», — цитирует Бартомеу Sport.es.



Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года и за полтора года работы в клубе успел привести команду к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании. После 19 туров нынешнего розыгрыша Примеры сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице с 43 очками в активе.

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