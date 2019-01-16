Экс-капитан «молодёжки» ЦСКА Алибеков перешёл в «Балтику»

Защитник Муталип Алибеков, ранее выступавший в составе молодёжной команды ЦСКА, стал игроком «Балтики», сообщается на официальном сайте калининградской команды.



Бывший капитан «армейцев» будет выступать в составе «Балтики» на правах аренды под пятым игровым номером. Напомним, права на футболиста принадлежат «Химкам», в которые Алибеков перешёл летом 2017 года из ЦСКА.

Всего на счету Алибекова 102 матча за молодёжную команду ЦСКА, 6 голов, 13 жёлтых и 1 красная карточка. Также защитник провёл 10 матчей в составе сборной России U18 и принял участие в 7 играх за национальную команду России U19.

После 24 туров калининградская «Балтика» набрала 25 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.