Агент: у Обрадовича есть хороший вариант продолжения карьеры в ФНЛ

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы сербского нападающего Марко Обрадовича, рассказал о вариантах продолжения карьеры его клиента. Напомним, сегодня, 16 января, стало известно о досрочном расторжении контракта 27-летнего Обрадовича с красноярским «Енисеем».



«Сегодня расторгли контракт с «Енисеем». К игроку есть интерес и из Европы, и из России. Есть очень хороший вариант в ФНЛ. Но пока не буду конкретизировать, чтоб не сглазить», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Обрадович выступал за красноярский «Енисей» с февраля 2018 года. Красноярская команда после 17 туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги последнее место, 16-е место.

«Енисей» и Обрадович расторгли контракт