«Ювентус» — «Милан»: Игуаин начнёт матч со скамейки запасных

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на матч за Суперкубок Италии, который состоится сегодня, 16 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия). Форвард «Милана» Гонсало Игуаин начнёт встречу со скамейки запасных. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

«Ювентус»: Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Роналду.



«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Родригес, Кесси, Бакайоко, Пакета, Кастильехо, Кутроне, Чалханоглу.



В прошлом сезоне «Ювентус» завоевал титул чемпиона Италии, ставший для клуба седьмым подряд и 34-м за время существования. «Милан» в свою очередь добрался до финала Кубка страны, где в решающем матче проиграл всё тому же «Ювентусу».