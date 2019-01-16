Маркизио: «Ювентус» — фаворит матча за Суперкубок, игроки настраиваются серьёзно

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший в составе туринского «Ювентуса», поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с «Миланом».



«Финал — это всегда финал, встречаются две команды с большой историей. Но „Ювентус“, конечно же, выглядит фаворитом, даже если в последние годы Суперкубок был проигран дважды по пенальти. Знаю, что ребята на этот финал настраиваются очень серьёзно и намерены выиграть этот трудный матч.



Больше всего мне запомнился мой первый выигранный Суперкубок с „Ювентусом“. Он для меня был самым важным. Ты ещё не привык побеждать, это уже потом привыкаешь к победам и появляется желание выигрывать больше», — сказал Маркизио в эфире программы «Все на футбол».