Почеттино: травма Кейна не повлияет на трансферные планы «Тоттенхэма» в январе

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что травма нападающего Гарри Кейна не скажется на планах клуба на зимнее трансферное окно. Ранее тренер заявил, что не ждёт трансферов в январе.



Напомним, Кейн получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1). В ходе медицинского обследования у 25-летнего английского футболиста было выявлено повреждение связок левой лодыжки. Медицинский персонал «шпор» констатировал, что к тренировкам форвард сможет вернуться не ранее начала марта.



«Травма Кейна никак не повлияет на трансферные планы „Тоттенхэма“ в январе. Мы готовы играть как с Гарри, так и без него. В то же время мы знаем, что заменить его будет не так просто. Эта ситуация не изменила моего мнения насчёт трансферов. Я думаю, у молодых игроков появилась хорошая возможность проявить себя и выйти на новый уровень», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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