Созин: Дюков — единственный, кто отважился взвалить на себя груз проблем футбола

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал тот факт, что предстоящие 22 февраля выборы нового президента РФС пройдут на безальтернативной основе — единственным кандидатом будет Александр Дюков.

«За годы существования РФС мы наблюдали разные сценарии выборов: был формат «фаворит и группа преследования», была и острейшая конкуренция, когда исход предрешили всего несколько голосов. Сейчас сложилась такая ситуация, что на выборах будет один кандидат. Начались обсуждения, хорошо это или плохо, что скажет ФИФА и так далее. Я считаю, что стыдливо оправдываться российское футбольное сообщество точно не обязано. Нужно делать правильные выводы из этой ситуации.

В российском футболе много заслуженных специалистов, профессионалов, которые многие годы работают в системе и теоретически могли бы выдвинуть свою кандидатуру. Но по каким-то причинам никто этого не сделал. На мой взгляд, причина в количестве и масштабности проблем нашего футбола: финансирование детско-юношеского футбола, сокращение зависимости клубов от бюджетных средств, лимит на легионеров, календарь и «зимний футбол», недостаток качественного резерва для сборных, непопадание на Олимпиаду. Эти и многие другие проблемы навскидку назовёт любой футбольный функционер. Возможно, он даже предложит какие-то пути решения той или иной проблемы. Но отважиться взвалить на себя бремя решения всех проблем здесь никто не решится. Кроме Александра Дюкова.

Значит, всем нам — представителям футбольного сообщества — нужно, во-первых, прекратить бессмысленные обсуждения безальтернативности выборов. А во-вторых, по мере сил и возможностей помогать новому главе РФС в решении актуальных проблем отечественного футбола», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.