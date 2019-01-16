Бистрович: когда перешёл в ЦСКА, понятия не имел о том, как пойдут дела

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о том, как он изменился за год выступлений в московской команде.



«Вспоминаю период, когда только перешёл в ЦСКА, и понимаю, что я действительно не имел ни малейшего представления о том, как пойдут дела. Всё было в диковинку, сам переезд в другую страну оказался очень серьёзным шагом, участие в первых сборах тоже далось непросто. Сейчас я приехал в Кампоамор уже с другими чувствами: мне здесь комфортно на все сто, я освоился в команде, мне очень нравится Москва. Для меня огромное удовольствие выступать за ЦСКА.



Сильно ли вырос за год? Оценку должен давать наш главный тренер, но сам я чувствую, что мне удалось прибавить во всех аспектах игры. Да, на два с половиной месяца я выбыл из-за травмы, но в этот непростой период продолжал работать, поэтому вернулся, не растеряв формы: кондиции были примерно такими же, как и до повреждения. В ходе отпуска я тоже много тренировался, выполнял упражнения на прооперированный голеностоп, сейчас это мне помогает. Настроен двигаться только вперёд и верю в то, что всё будет хорошо», — приводит слова Бистровича официальный сайт ЦСКА.