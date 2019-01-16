В УЕФА не видят проблем в безальтернативных выборах президента РФС

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не видят проблемы в том, что на пост президента Российского футбольного союза (РФС) претендует лишь один кандидат — председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Сегодня, 16 января, избирательный комитет РФС зарегистрировал кандидатуру Дюкова.



«Согласно уставу УЕФА ассоциации должны обеспечить демократическую процедуру, гарантирующую свободное и независимое избрание главы организации и исполнительных органов.



Если этот процесс будет организован надлежащим образом, то УЕФА не возражает против только одного кандидата на предстоящих президентских выборах в Российском футбольном союзе», — цитирует пресс-службу УЕФА сайт телеканала «360».

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