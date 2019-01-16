Рыболовлев: обещаю сделать для «Монако» всё, что от меня зависит

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев прокомментировал проекты клуба, которые были представлены сегодня, 16 января, в качестве долгосрочного плана развития. И пообещал сделать для «Монако» всё, что от него зависит.

«Я обещаю сделать для клуба всё, что от меня зависит. Мы уже инвестировали € 335 млн. Клуб стал зарабатывать деньги. И эти средства реинвестируются в его развитие. Наверное, вы знаете о слухах про возможную смену владельца клуба. Мы много раз это опровергали. И я думаю, что проекты, которые мы сегодня представляем вам, — лучшее подтверждение долгосрочности наших планов», — сказал Рыболовлев.

Ранее «Монако» объявил, что в ближайшие годы планирует построить центр спортивных достижений в Ла-Тюрби, реконструировать премиальные ложи стадиона «Луи II», а также построить общежитие для воспитанников академии клуба в Кап д’Айе.