Геркус: Сёмин совершил серьёзное нарушение. Так нельзя, это непрофессионально

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, как он не стал наказывать главного тренера команды Юрия Сёмина за нарушение одного из пунктов контракта.

«Книгу Сёмина мне кто-то прислал в электронном виде. Когда читал часть о себе и Штоффельсхаусе, почувствовал досаду. А вы бы на моём месте что почувствовали? В контракте тренера наверняка есть пункт на такие случаи? Есть. Это было нарушением контракта. Очень серьёзное нарушение. Так нельзя, это непрофессионально.

Я мог применить наказание, мог не делать этого. Решил остановиться на втором варианте. Вы же сами говорите, что Юрий Палыч — это больше, чем тренер, это легенда. Я решил, что не стоит опускаться до формальностей в контракте. Никто этого не поймёт. Не нужно выяснять отношения в начале сезона, когда играет команда», — сказал Геркус, который побывал в гостях у редакции «Чемпионата».