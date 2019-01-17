Геркус: если буду приносить пользу в совете директоров «Локомотива», то останусь

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему остался в совете директоров московской команды.



«Мне сказали, что в совете директоров я остаюсь. Это консультационный орган. Ты приходишь: выслушиваешь мнения, высказываешь своё.Когда ближайшее заседание? Там нет плана, всех предупреждают за три недели, присылают повестку.



Жизнь меняется, состав совета директоров – тоже. Может, через год все по-другому посмотрят на мои идеи. Думаю, вариант возвращения на руководящую должность для меня исключён. А в совете директоров можно сколько угодно находиться. Приходишь раз в месяц на два часа. Мне просто любопытно. Клуб мне небезразличен, хочется, чтобы он был максимально успешным. Это не формальность. Если меня спросят – выскажусь. Если я буду в совете директоров приносить пользу, то останусь. Как только почувствую, что перестал приносить пользу, уйду. Это будет моё внутреннее ощущение», — сказал Геркус, который побывал в гостях у редакции «Чемпионата».

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