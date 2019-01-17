Аллегри: «Ювентус» купил Роналду как раз для того, чтобы он забивал важные голы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче за Суперкубок Италии с «Миланом» (1:0). Победный мяч в этой встрече записал на свой счёт португальский нападающий туринцев Криштиану Роналду.

«Матч получился занимательным, было несколько голевых моментов. «Милан» хорошо сыграл и доставил нам проблемы, но после удаления в составе соперника «Ювентус» мог сыграть и лучше, чтобы забить второй гол. Было очень жарко, но мы заслужили победу благодаря сбалансированному подходу к игре.

Что касается Криштиану Роналду, то «Ювентус» приобрёл его как раз для того, чтобы он играл решающую роль на поле и забивал важные голы. Сегодня вся наша команда показала хорошую игру», — цитирует Аллегри Football Italia.