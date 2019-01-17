«Реал» уступил «Леганесу» в ответном матче, но вышел в 1/4 финала Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Леганес» принимал мадридский «Реал». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в середине первого тайма забил датский форвард хозяев Мартин Брайтвайт. Этот гол стал для него первым в нынешнем розыгрыше турнира.

В первом матче «Королевский клуб» дома добился разгромной победы со счётом 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем трофея стала «Барселона», разгромившая в финале «Севилью» со счётом 5:0.

После 19 туров подопечные Сантьяго Солари имеют в активе 33 очка и располагаются на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (22) находится на 13-м месте в таблице.