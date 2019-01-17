Рахимов: хочется усилить состав, но пока у «Ахмата» больше потерь

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал трансферы команды в зимнее трансферное окно.

«Есть ли планы усилить ту или иную позицию? Конечно хочется усилить, и в этом направлении ведётся работа, эта работа безостановочная. Усиление должно быть качественным. Пока у нас больше потерь. Пришёл Шиманьски, а покинули команду Думбия, Плиев, с травмой Гащенков, который, к сожалению, в ближайшее время нам не поможет.

Шиманьски? Мы смотрели за ним и прекрасно понимали, что он закроет ту позицию, которую мы хотели. Нам нужен игрок, который умеет вести игру, который обладает неплохим пасом, пониманием игры. Шиманьски — игрок сборной Польши. Я надеюсь, что он адаптируется быстро и сможет нам помочь», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Ахмата».

После 17 туров грозненцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.